Екс-наставник збірної України Андрій Шевченко продовжує битися за свою батьківщину на гуманітарному фронті.

Легендарний український футболіст та тренер Андрій Шевченко зустрівся з мером Мілана Беппе Салою, повідомляє Сегодня.

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Сторони обговорили аспекти допомоги біженцям – екс-коуч "синьо-жовтих" заявив про готовність профінансувати роботу кол-центру для українців. Він допомагатиме нашим співвітчизникам, які приїжджають до Мілана у пошуках притулку, роботи та гуманітарної допомоги.

Також мер Мілана заявив, що оператори допоможуть біженцям знайти школу чи садок для дітей, піти на курси італійської мови та записатися до спортивних секцій. Телефон 020205 запрацює наприкінці квітня.

Нагадаємо, раніше Шевченко прийняв у себе в Лондоні декілька сімей з України.

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