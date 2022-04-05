"Мы сейчас готовим с мэром Милана программу приема детей в Милане, их размещение. Это будет касатся всех категорий – детей с родителями, с мамой или без нее.

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И в то же время, это уже должна быть определенная помощь и со стороны школ. И эта вся программа готовится, и она будет представлена ​​на следующей неделе.

Это в Милане, но я постоянно на связи с послом и с консулом. Также этим занимаются и в Риме, и в Вероне, и в Бергамо. Я знаю, что Руслан Малиновский вместе с женой очень многое делает. Сегодня весь мир объединился вокруг этой проблемы – каждый пытается и делает все, чтобы помочь", – рассказал Шевченко в интервью "Украинской правде".

Напомним, с начала российского вторжения экс-тренер сборной Украины использует любые публичные площадки для помощи Родине – митинг в Лондоне, выступление на итальянском телевидении, интервью разным международным СМИ.

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