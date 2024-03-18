Третьим оппонентом “сине-желтых” станет топовая европейская сборная, утверждает Игорь Цыганык. В ближайшие день-два УАФ должна официально раскрыть все подробности.

Ребров "потерял" шесть игроков в сборной Украины – они уже покинули лагерь команды в Испании

В целом сборная Украины планирует провести три контрольных матча в июньский цикл. Ранее стало известно о гостевых спаррингах против Польши (7 июня) и Молдовы (11 июня). Третьего соперника объявляют позже всех, но по хронологии он будет первым.

Если все сложится хорошо, то это фактически будет подготовка команды Реброва к Евро-2024, который стартует 14 июня. Для этого Украине надо пройти плей-офф отбора – полуфинал на поле Боснии (21 марта) и в случае успеха финал (26 марта) против победителя пары Израиль – Исландия.

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