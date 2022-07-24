"Пятилетний срок Павлека на посту президента УАФ закончился. Конгресс (который должен избрать очередного руководителя организации, – прим.) должен был пройти 6 марта, однако по понятным причинам не состоялся. Это можно было бы сделать онлайн, однако Павелко и его команда хотят провести все оффлайн.

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Неизвестно, где это будет происходить, но интриги там не будет, поскольку не был выдвинут ни один альтернативный кандидат. Соответственно, возникает вопрос к футбольному сообществу: "Если вы все кричите, что Павелко никакой, то почему не можете найти человека, который бы составил ему конкуренцию?".

По моей информации, Шевченко очень хочет стать президентом УАФ. Об этом знают в кулуарах. Может, Андрей Николаевич решил, что быть тренером – это не его, а президент УАФ – это статусная должность. К тому же мы помним, что у Андрея Николаевича есть такой замороженный конфликт с Андреем Васильевичем (Павелко). Это был бы такой идеальный "пендаль", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, сейчас Шевченко пытается максимально привлекать внимание мирового сообщества к войне в Украине. Легенда украинского футбола регулярно участвует в благотворительных акциях, собирая средства для поддержки пострадавших украинцев.

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