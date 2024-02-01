"Он может играть за сборные Украины, США и Англии. Но его должны вызывать, чтобы он сыграл за какую-то страну. Он должен показывать свой уровень. Если он будет демонстрировать уровень команды, которая его позовет, думаю, он приедет и будет играть.

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Конечно, если у него будет уровень национальной команды, то он будет играть за Украину. Он должен показать свой уровень. Сейчас ему 17 лет. Если он закрепится в Уотфорде и будет играть, если его посмотрят специалисты наших национальных команд U-17 или U-19, если они пригласят его, то он приедет.

На него большое давление из-за фамилии Шевченко. Он очень любит футбол. У него есть характер. Ему непросто. Он влюблен в футбол, я это вижу. Я вижу его большой энтузиазм. Если у него будет все получаться, то пусть он движется в этом направлении", – сказал Шевченко в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Кристиан начинал в Челси. Впоследствии СМИ писали якобы о подписании профессионального контракта с Тоттенхэмом. Летом 2023 года он стал игроком Уотфорда.

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