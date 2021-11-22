"Две недели в футболе – это вообще ничего. Я остался доволен отношением, которое команда показала. Доволен наработками, которые мы совершили за 2-3 дня тренировочного процесса. Перед нами много работы, команда должна улучшать свою игру. У нас тяжелая турнирная ситуация, но мы знали это. Мы идем на риск, понимаем, что у команды есть потенциал. Для города и болельщиков это важный клуб.

Дженоа – Рома – 0:2 – видео голов и обзор дебютного матча Шевченко

Теплая встреча фанатов? Болельщики Дженоа этим и славятся. Последние годы были сложными для Дженоа, а болельщики поддерживали команду. Кришито, Максимович и Кайседо не будут в команде? Да, возможно, и до конца этого года. Пока что неутешительные новости.

Мы сосредоточены на том, чтобы вывести команду из сложного периода. Клуб пока планирует трансферную политику, посмотрим, что будет в будущем", – рассказал Шевченко в комментарии Цыганык Live.

Шевченко дебютировал в Серии А с поражения Роме – устрашающие цифры Дженоа, первые идеи Шевы и урок от Моуринью