"Два тижні у футболі – це взагалі нічого. Я залишився задоволеним ставленням, яке команда показала. Задоволений напрацюваннями, які ми зробили за 2-3 дні тренувального процесу. Перед нами багато роботи, команда має покращувати свою гру. Ми маємо важку турнірну ситуацію, але ми знали це. Ми йдемо на ризик, розуміємо, що команда має потенціал. Для міста та вболівальників це важливий клуб.

Дженоа – Рома – 0:2 – відео голів і огляд дебютного матчу Шевченка

Тепла зустріч фанатів? Уболівальники Дженоа цим і славляться. Останні роки були складними для Дженоа, а вболівальники підтримували команду. Крішіто, Максімовіч та Кайседо не буде в команді? Так, можливо, і до кінця цього року. Поки що невтішні новини.

Ми сконцентровані на тому, щоби вивести команду зі складного періоду. Клуб поки що планує трансферну політику, подивимося, що буде в майбутньому", – розповів Шевченко у коментарі Циганик Live.

Шевченко дебютував у Серії А з поразки Ромі – страхітливі цифри Дженоа, перші ідеї Шеви та урок від Моурінью