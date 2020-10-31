"Как получил 7-й номер в Милане? Это интересная история. Когда я пришел в Милан, через неделю спросили, какой номер я хотел бы взять. Далее на выбор несколько вариантов. Под 10-м номером тогда играл Бобан, под 7-м – Ибрагим Ба. Мне дали несколько номеров на выбор и дали время подумать.

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Мы до этого познакомились с Ба, он очень хороший парень, мы до сих пор дружим. На следующий день он подошел ко мне и говорит: "Андрей, забери мой номер. Я думаю, он принесет тебе удачу". И я взял 7-й номер.

А после моего первого товарищеского матча Милана на Сан Сиро мне позвонил товарищ из Израиля и сказал, что на иврите "семь" – это "Шева", – поделился Шевченко в комментарии Fantastic Football.

Напомним, Шевченко выступал за Милан с 1999-го по 2006-й годы и с 2008-го по 2009-й годы, проведя в красно-черной футболке более 200 матчей и став одной из легенд клуба.

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