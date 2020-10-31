"Як отримав 7-й номер у Мілані? Це цікава історія. Коли я прийшов у Мілан, через тиждень запитали, який номер я хотів би взяти. Далі на вибір кілька варіантів. Під 10-м номером тоді грав Бобан, під 7-м – Ібрагім Ба. Мені дали кілька номерів на вибір і дали час подумати.

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Ми до цього познайомилися з Ба, він дуже хороший хлопець, ми до сих пір дружимо. На наступний день він підійшов до мене і каже: "Андрію, забери мій номер. Я думаю, він принесе тобі удачу". І я взяв 7-й номер.

А після мого першого товариського матчу за Мілан на Сан Сіро мені подзвонив товариш з Ізраїлю і сказав, що на івриті "сім" – це "шева", – поділився Шевченко у коментарі Fantastic Football.

Нагадаємо, Шевченко виступав за Мілан з 1999-го по 2006-й роки і з 2008-го по 2009-й роки, провівши у червоно-чорній футболці понад 200 матчів та ставши одною із легенд клубу.

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