"Шевченко тогда еще не был Шевченко, а Ребров Ребровым. Они только появлялись. Я с ними обоими разговаривал.

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Но они сказали, что их из Киева не отпустят. А я очень хотел эту пару к себе. Хорошо, что они не перешли, стали великими футболистами. Они оба у меня были дома, когда проездом были в Москве. Но они сказали, что бесполезно", – сказал Романцев в интервью Youtube-каналу Сычев подкаст и Денис Казанский.

Заметим, сейчас Андрей Шевченко тренирует сборную Украины, а Сергей Ребров возглавляет венгерский Ференцварош, который играет в одной группе ЛЧ с Динамо.

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