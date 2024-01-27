"Очень странно слышать такие заявления Чеферина, поскольку Словения тоже проходила через войну в свое время. Или Хорватия, как рассказывал Дарио Срна.

Президент УЕФА переживает из-за возможного выхода Украины или Израиля на Евро-2024 – это может вызвать проблемы

Интересно, что перед матчем против Италии в квалификации на Евро-2024 похожие заявления уже звучали от Чеферина. То есть, без Италии Евро-2024 невозможно представить, а Украина там не нужна, так получается из его слов?

Вместо того чтобы делать все возможное, чтобы поддержать Украину в такое тяжелое время, и наших военных, и народ Украины, который благодаря футболу может отвлечься от этих событий, звучит вот такое. У меня, честно говоря, нет слов. Так не может быть!

С его слов вообще получается, что он поддержал военное вторжение России. Высказался, как импотент, простите мне на слове. Так нельзя. Игроки сборной Украины тоже это читают, все видят. Не имеет права президент УЕФА озвучивать такие тезисы на всеобщее усмотрение. Это просто нонсенс", – цитирует Федецкого Інформатор.

Напомним, ранее Чеферин заявил, что опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024 из-за военных действий в обеих странах.

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