Шевченко: Позиция Марлоса в сборной Украины отличается от той, на которой он играет в Шахтере

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал функции Марлоса в команде.

"Марлос в сборной играет немного на другой позиции, чем в Шахтере. Мы опустили его ниже, поэтому у него отличное взаимопонимание с Ярмоленко, он очень хорошо отрабатывает в обороне. Он прибавил за счет своего класса и желание помочь команде.

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Он добавил нам силы в конструкции игры, с такими игроками нам легче дается контроль мяча", – сказал Шевченко в эфире программы Профутбол на канале 2+2.

20 ноября национальная команда сыграет последний матч в 2018 году. В спарринге подопечные Андрея Шевченко встретятся с Турцией в Анталии. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени.

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