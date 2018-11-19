Шевченко пояснив роль Марлоса у збірній України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував функції Марлоса в команді.

"Марлос у збірній грає трохи на іншій позиції, ніж у Шахтарі. Ми опустили його нижче, тому у нього чудове взаєморозуміння з Ярмоленком, він дуже добре відпрацьовує в обороні. Він додав за рахунок свого класу та бажання допомогти команді.

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Він додав нам сили в конструкції гри, з такими гравцями нам легше дається контроль м'яча", – сказав Шевченко в ефірі програми Профутбол на каналі 2+2.

20 листопада національна команда зіграє останній матч у 2018 році. У спарингу підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з Туреччиною в Анталії. Початок зустрічі о 19:30 за київським часом.

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