Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко был причастен к трансферу Романа Яремчука в Португалию.

Переезд 25-летнего форварда в расположение "орлов" стал возможным благодаря Андрею Шевченко, утверждает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

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По информации источника, именно наставник "сине-желтых" убедил Руя Кошту – нового президента Бенфики – рискнуть и подписать Яремчука. С Коштой Шевченко поддерживает близкие дружеские отношения, ведь играл с ним в Милане.

Напомним, Роман подписал с "орлами" контракт на 5 лет. До этого украинец 4 сезона провел в Генте (152 поединка, 61 мяч и 18 результативных передач).

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