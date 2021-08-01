Мирон Маркевич хорошо отозвался о переезде Романа Яремчука в Португалию. Председатель Комитета национальных сборных УАФ не забыл и о позитиве для команды Шевченко.

"Рад за Яремчука. Считаю, что это для Романа – шаг вперед, ведь чемпионат Португалии сильнее, чем бельгийский, где он выступал за Гент. Тем более, что Бенфика – команда с победными традициями, регулярно играет в Лиге чемпионов. А это уже уровень.

Яремчук впервые прокомментировал переход в Бенфику

Не секрет, что Бенфика и еще один португальский гранд – Порту – получают серьезную прибыль от перепродажи юных талантов из Латинской Америки в ведущие команды Европы. Похоже, с 25-летним Яремчуком – несколько другая история. Его голы нужны Бенфике уже сейчас. Хотя если наш земляк будет радовать результативностью, а я в этом уверен, то почему бы через 1-2 года его не продать выгодно в один из топ-клубов?

Переход в именитую Бенфику пойдет на пользу и национальной сборной Украины. Иметь в своих рядах игрока португальского гранда – это для нашей главной команды замечательная реклама. Уверен, что в Бенфике Яремчук быстро станет своим. А поскольку в Португалии работает много украинцев, то и с персональными болельщиками у него проблем не будет", – цитирует Маркевича Meta-ratings.

Напомним Роман подписал с "орлами" контракт на 5 лет. До этого украинец 4 сезона провел в Генте (152 поединка, 61 мяч и 18 результативных передач).

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