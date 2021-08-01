Головний тренер збірної України Андрій Шевченко був причетний до трансферу Романа Яремчука в Португалію.

Роман Яремчук та Андрій Шевченко на Євро-2020 / Getty Images

Переїзд 25-річного форварда у розташування "орлів" став можливим завдяки Андрію Шевченку, стверджує телеграм-канал Динамо Киев Inside.

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За інформацією джерела, саме наставник "синьо-жовтих" переконав Руя Кошту – нового президента Бенфіки – ризикнути й підписати Яремчука. З Коштою Шевченко підтримує близькі дружні відносини, адже грав з ним у Мілані.

Нагадаємо, Роман підписав з "орлами" контракт на 5 років. До цього українець 4 сезони провів у Генті (152 поєдинки, 61 м'яч та 18 результативних передач).

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