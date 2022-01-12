Защитник Дженоа Андреа Камбьясо также не сможет помочь "грифонам" в матче 1/8 финала Кубка Италии против Милана.

У Камбьясо обнаружили растяжение мышцы левого бедра, сообщает официальный сайт Дженоа. Кроме этого, клуб потерял еще двух игроков из-за коронавируса.

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Отметим, что Андреа является важным игроком основы, не доиграв только один поединок – его заменили в перерыве матча со Специей.

Добавим, что уже завтра, 13 января, "грифонам" предстоит сыграть с Миланом в матче 1/8 финала Кубка Италии. Уже появились слухи о возможной отставке Шевченко, так что поединок против "россонери" может решить дальнейшую судьбу украинца в клубе.

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