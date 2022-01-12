Захисник Дженоа Андреа Камб'ясо також не зможе допомогти "грифонам" у матчі 1/8 фіналу Кубка Італії проти Мілана.

У Камб'ясо виявили розтягнення м'яза лівого стегна, повідомляє офіційний сайт Дженоа. Окрім цього, клуб втратив ще двох гравців через коронавірус.

Шевченко втратив двох гравців через коронавірус – попереду доленосний матч з Міланом

Відзначимо, що Андреа є важливим гравцем основи, не догравши лише один поєдинок – його замінили в перерві матчу зі Спецією.

Додамо, що вже завтра, 13 січня, "грифонам" належить зіграти з Міланом у матчі 1/8 фіналу Кубка Італії. Вже з'явились чутки про можливу відставку Шевченка, тож поєдинок проти "россонері" може вирішити подальшу долю українця у клубі.

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