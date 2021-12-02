"Трансферами будет заниматься спортивный директор. Сейчас клуб его ищет, выбирает. Я занят командой, у нас сейчас много матчей.

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Я уже говорил, что в команде занято два места без паспорта ЕС. Мы не можем брать игроков без паспорта. Заинтересован ли я в услугах Ярмоленко? Я ответил на вопрос - мы не можем приглашать игроков, у которых нет европейского паспорта", – сказал Шевченко в комментарии PRESSING.

Напомним, следующим летом Ярмоленко становится свободным агентом. В текущем сезоне украинец провел за Вест Хэм 15 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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