Шевченко поставил точку в истории трансфера Ярмоленко в Дженоа
Наставник Дженоа Андрей Шевченко рассказал об ограничениях, заставляющих забыть о зимнем трансфере Андрея Ярмоленко.
"Трансферами будет заниматься спортивный директор. Сейчас клуб его ищет, выбирает. Я занят командой, у нас сейчас много матчей.
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Я уже говорил, что в команде занято два места без паспорта ЕС. Мы не можем брать игроков без паспорта. Заинтересован ли я в услугах Ярмоленко? Я ответил на вопрос - мы не можем приглашать игроков, у которых нет европейского паспорта", – сказал Шевченко в комментарии PRESSING.
Напомним, следующим летом Ярмоленко становится свободным агентом. В текущем сезоне украинец провел за Вест Хэм 15 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
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