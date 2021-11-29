"Сейчас это слухи, никто не связывался ни с клубом, ни с нами. В чемпионате Италии Андрей 3-4 года сможет держать свой уровень, с Шевченко он давно знаком, знает его требования. Почему бы и нет?

Ярмоленко попал в сферу интересов Дженоа – трансфер имеет серьезное препятствие

Конечно, им многие клубы интересуются. Со стороны Вест Хэма ничего нет, у него контракт до лета. Мы ждем развития событий, интереса к нему много", – рассказал Шаблий в комментарии видеожурналу Yellow.

Напомним, после прихода Шевченко в Дженоа, клуб стали связывать интересом к украинцам, в том числе и к Ярмоленко. Впрочем, трансфер сложно осуществить, поскольку у "грифонов" заняты все места для игроков без паспорта гражданина ЕС. К слову, Ярмоленко провел 15 матчей в составе Вест Хэма во всех соревнованиях, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Дванадцять друзів Шевченка: українці, спроможні підсилити Дженоа, – хто вони?