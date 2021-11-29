"Почему бы и нет?": Шаблий ответил на слухи о трансфере Ярмоленко в команду Шевченко
Вадим Шаблий, агент вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко, прокомментировал информацию о возможном трансфере украинца в Дженоа, которую возглавляет Андрей Шевченко.
"Сейчас это слухи, никто не связывался ни с клубом, ни с нами. В чемпионате Италии Андрей 3-4 года сможет держать свой уровень, с Шевченко он давно знаком, знает его требования. Почему бы и нет?
Ярмоленко попал в сферу интересов Дженоа – трансфер имеет серьезное препятствие
Конечно, им многие клубы интересуются. Со стороны Вест Хэма ничего нет, у него контракт до лета. Мы ждем развития событий, интереса к нему много", – рассказал Шаблий в комментарии видеожурналу Yellow.
Напомним, после прихода Шевченко в Дженоа, клуб стали связывать интересом к украинцам, в том числе и к Ярмоленко. Впрочем, трансфер сложно осуществить, поскольку у "грифонов" заняты все места для игроков без паспорта гражданина ЕС. К слову, Ярмоленко провел 15 матчей в составе Вест Хэма во всех соревнованиях, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
Дванадцять друзів Шевченка: українці, спроможні підсилити Дженоа, – хто вони?