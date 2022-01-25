"На самом деле Миколенко мог присоединиться к Эвертону еще летом. Английский клуб долго следил за этим игроком, были консультации еще при Карло Анчелотти. Итальянец консультировался с Шевченко и получил очень хорошие рекомендации по Виталию.

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В принципе, стороны еще летом были близки к соглашению. Тогда не удалось, и это оказало серьезное влияние на самого Виталия. Знаете, когда ты уже себе представляешь... Все перенеслось на 3-4 месяца, и сейчас Миколенко подписал контракт с Эвертоном. Очень многие говорили, что он – креатура Бенитеса. Впрочем, это не так, и увольнение Бенитеса никак не повлияет на Миколенко. Это инвестиция руководства Эвертона, поэтому все будет хорошо, он будет играть.

Оплата растянута на 5 лет контракта. Динамо будет частями получать деньги за своего игрока. Возможно, чуть-чуть быстрее, но Динамо свои деньги точно заработает", – пояснил Цыганык в программе ЦиганикLIVE.

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