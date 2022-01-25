В последний момент мерсисайдский клуб отказался от услуг Витора Перейры, сообщает Mirror.

Буряк: В Эвертоне Миколенко показывает даже более отважный футбол, чем в Динамо

Совет директоров Эвертона забраковал кандидатуру 53-летнего португальца, который за последние сезоны провалился с Фенербахче и ездил "на заработки" в Китай. Руководить командой и дальше будет временный тренер Данкан Фергюсон, а клуб продолжит поиски постоянного наставника. Круг претендентов не меняется – Уэйн Руни, Фрэнк Лэмпард, Нико Ковач и Руди Гарсия.

Добавим, что Эвертон занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 19 очков. Отрыв от зоны вылета составляет 4 пункта.

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