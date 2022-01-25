Шевченко посприяв переходу Миколенка у Евертон – влітку Динамо не відпустило гравця
Журналіст Ігор Циганик розкрив подробиці давнього інтересу Евертона до Віталія Миколенка.
"Насправді Миколенко міг приєднатися до Евертона ще влітку. Англійський клуб довго стежив за цим гравцем, були консультації ще за часів Карло Анчелотті. Італієць консультувався з Шевченком і отримав дуже хороші рекомендації щодо Віталія.
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В принципі, сторони ще влітку були близькі до угоди. Тоді не вдалося, і це серйозно вплинуло на самого Віталія. Знаєте, коли ти вже собі уявляєш... Все перенеслось на 3-4 місяці, і зараз Миколенко таки підписав контракт з Евертоном. Дуже багато людей говорили, що він – креатура Бенітеса. Втім, це не так, і звільнення Бенітеса ніяк не вплине на Миколенка. Це інвестиція керівництва Евертона, тому все буде гаразд, він буде грати.
Оплата розтягнена на всі 5 років контракту. Динамо буде частинами отримувати гроші за свого гравця. Можливо, трохи швидше, але Динамо свої гроші точно заробить", – пояснив Циганик у програмі ЦиганикLIVE.
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