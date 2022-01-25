"Насправді Миколенко міг приєднатися до Евертона ще влітку. Англійський клуб довго стежив за цим гравцем, були консультації ще за часів Карло Анчелотті. Італієць консультувався з Шевченком і отримав дуже хороші рекомендації щодо Віталія.

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В принципі, сторони ще влітку були близькі до угоди. Тоді не вдалося, і це серйозно вплинуло на самого Віталія. Знаєте, коли ти вже собі уявляєш... Все перенеслось на 3-4 місяці, і зараз Миколенко таки підписав контракт з Евертоном. Дуже багато людей говорили, що він – креатура Бенітеса. Втім, це не так, і звільнення Бенітеса ніяк не вплине на Миколенка. Це інвестиція керівництва Евертона, тому все буде гаразд, він буде грати.

Оплата розтягнена на всі 5 років контракту. Динамо буде частинами отримувати гроші за свого гравця. Можливо, трохи швидше, але Динамо свої гроші точно заробить", – пояснив Циганик у програмі ЦиганикLIVE.

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