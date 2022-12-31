Женская футбольная команда из Мариуполя пережила обстрелы со стороны России, эвакуировалась, но вернулась в город, чтобы вывезти более 100 человек. Коллектив поселился в Киеве и начал жизнь с нуля.

"Я был очень недалеко от удара": Шевченко рассказал об атаке дронов на Киев