Шевченко пообещал закрыть сбор на 300 тысяч гривен для футболисток Мариуполя с невероятной историей
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил помочь представителям женской команды Мариуполя, которые нуждаются в помощи.
Женская футбольная команда из Мариуполя пережила обстрелы со стороны России, эвакуировалась, но вернулась в город, чтобы вывезти более 100 человек. Коллектив поселился в Киеве и начал жизнь с нуля.
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Девушки арендовали жилье, а чтобы иметь возможность тренироваться и обеспечивать себя, приняли решение открыть цех по изготовлению полуфабрикатов (пельмени и чебуреки, вареники и сырники). Такой опыт они уже имели в Мариуполе. "Українська правда" начала сбор в 300 тысяч гривен, чтобы закупить оборудование в цех.
Журналистка Ярослава Гресь сообщила, что Андрей Шевченко пообещал пожертвовать после Нового года всю необходимую сумму.