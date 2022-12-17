"Дух украинцев невероятный, даже в такой сложной ситуации. Люди поддерживают друг друга и сотрудничают между собой. У Украины есть сила, непоколебимый ум.

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У нас нет выбора. Для нас последний выбор – просто сдаться, и тогда для Украины все кончено. У нас очень четкая цель – мы боремся за свою землю, за свое будущее, и мы действительно единый народ.

Я был очень недалеко от того места, куда попал российский беспилотник. Приблизительно в 2 км. Удар получил один из крупных электрогенераторов – мы все знаем, россияне пытаются поразить критически важную инфраструктуру. Ощущение взрыва было очень сильным. Страх? Когда я переезжаю в зону боевых действий, я знаю, что может произойти. Это невероятное чувство, когда приезжаешь туда.

Люди страдают, но они очень сплочены. Мы знаем, что мы должны делать, мы знаем, как выжить, мы знаем, что мы должны быть вместе. Когда в некоторых местах возвращается электричество, вы звоните друзьям и приглашаете их в дом, принять душ, поделиться едой. Это то, что люди делают, просто помогают друг другу.

Мы с Александром Усиком недавно обсуждали, как в этой ситуации мы можем помочь украинскому народу. Мы начинаем новый проект сейчас, чтобы собрать деньги для людей, которым нужны электрические генераторы. Важнейшая критическая инфраструктура, такая как больницы, полевые госпитали, операции для детей, для солдат, чтобы дать им всем шанс спасти жизнь людей", – сказал Шевченко в интервью Sky Sports.

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