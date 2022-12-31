Жіноча футбольна команда з Маріуполя пережила обстріли з боку Росії, евакуювалась, але повернулась у місто, щоб вивезти понад 100 людей. Опісля колектив оселився у Києві й почав життя з нуля.

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Дівчата орендували житло, а щоб мати можливість тренуватись та забезпечувати себе, ухвалили рішення відкрити цех з виготовлення напівфабрикатів (пельмені та чебуреки, вареники та сирники). Такий досвід вони вже мали у Маріуполі. "Українська правда" розпочала збір на 300 тисяч гривень, щоб закупити обладнання у цех.



Журналістка Ярослава Гресь повідомила, що Андрій Шевченко пообіцяв пожертвувати після Нового року усю необхідну суму.