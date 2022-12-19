"Этим открытым письмом УЕФА и ФИФА сигнализируют, что власть в нашем футболе якобы захватывают рейдерским путем. И дело здесь вовсе не в расследованиях против Андрея Павелко, их оставим следствию. Дело в том, как в кресло руководителя УАФ через черный вход заводят Андрея Шевченко.

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Пока эта история складывается скандально. В Ньоне собрали доказательные показания некоторых коллективных членов УАФ, которые под давлением и под диктовку письменно вынуждены сейчас изъявлять желание "сбить" скандального якобы Павелка и на его место тут же поставить прославленного якобы Шевченко. А почему так безальтернативно? А как же свободные и демократические выборы? Разве у нас недостаточно достойных кандидатов, составивших конкуренцию? Зозуля – раз, Шовковский – два, Худжамов – три. И это как минимум те, кто с амбициями и вспоминается сразу.

Так вот в швейцарском документе черным по белому указано: если государственные органы продолжат вмешиваться в футбольные дела – это будет иметь плачевные последствия в виде лишения УАФ членства в УЕФА и ФИФА. Под этими словами понимаем недопуск сборной к отбору и, соответственно, к Евро-2024, отстранение клубов от еврокубков, конец историческим перспективам провести чемпионат мира 2030 года. Очевидно, что ситуация дойдет до кабинета Владимира Зеленского. Президенту Украины придется вмешиваться и решать, на чьей стороне здесь закон. И нет ли места произволу в борьбе за кресло руководителя УАФ.

О самом Андрее Шевченко. Почему же, собственно, он так спешит любым способом стать президентом УАФ завтра, 20 декабря. А потому что истекают сроки подачи кандидатов в Исполком УЕФА. Именно международная арена и является основной амбицией экс-тренера сборной. А кресло в Доме футбола – только инструмент. Или кто-то думал, что резиденту Великобритании интересно копаться в болоте украинского футбола? Но больше меня удивляет в этой ситуации, что без Шевченко самого Шевченко уже "женили". Он сам нигде до сих пор публично не изъявлял желания бороться за должность, об этом наперегонки трубят только СМИ. Может быть, стоило бы уже отреагировать на слухи-сплетни?

Ибо даже в приватном общении Шева уклоняется от этой темы. По моей информации, в начале прошлой недели у него был с президентом УЕФА телефонный разговор. Не очень приятный для себя. Александер Чеферин проинформировал амбициозного чиновника – если в Дом футбола его "заведут" в обход закона, то двери в Исполком УЕФА для него навсегда закрыты. Шевченко пытался прикрыться именем Владимира Зеленского. Мол, это глава государства толкает его на выборы. На это в ответ услышал, что лучше от такой затеи отказаться, чтобы не запятнать свое легендарное имя.

P.S. К слову, в Офисе Президента в эти выходные как раз была возможность проверить менеджерские способности Шевченко. Ему поручили полететь в Катар и договориться, чтобы перед финалом ЧМ показали видеообращение Зеленского. Как мы уже понимаем, эта миссия была провалена", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

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