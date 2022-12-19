"Цим відкритим листом УЄФА та ФІФА сигналізують, що владу в нашому футболі нібито захоплюють рейдерським шляхом. І справа тут зовсім не у розслідуваннях проти Андрія Павелка, їх залишимо слідству. Річ у тім, як в крісло керівника УАФ через чорний вхід заводять Андрія Шевченка.

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Поки ця історія складається скандально. У Ньйоні зібрали доказові свідчення деяких колективних членів УАФ, котрі під тиском і під диктовку письмово змушені зараз виявляти бажання "збити" скандального нібито Павелка і на його місце тут же поставити уславленого нібито Шевченка. А чому так безальтернативно? А як же вільні і демократичні вибори? Хіба в нас недостатньо гідних кандидатів, котрі б склали конкуренцію? Зозуля – раз, Шовковський – два, Худжамов – три. І це як мінімум ті, хто з амбіціями і згадуються одразу.

Так от у швейцарському документі чорним по білому вказано: якщо державні органи продовжать втручатися у справи футбольні – це матиме плачевні наслідки у вигляді позбавлення УАФ членства в УЄФА та ФІФА. Під цими словами розуміємо недопуск збірної до відбору і відповідно до Євро-2024, усунення клубів від єврокубків, кінець історичним перспективам провести чемпіонат світу 2030-го року. Очевидно, що тепер ситуація дійде до кабінету Володимира Зеленського. Президенту України доведеться втручатися і вирішувати, на чиєму боці тут закон. І чи немає місця свавіллю у боротьбі за крісло керівника УАФ.

Про самого Андрія Шевченка. Чому ж, власне, він так поспішає в будь-який спосіб стати президентом УАФ завтра, 20-го грудня. А тому, що добігають кінця терміни подачі кандидатів до Виконкому УЄФА. Саме міжнародна арена і є основною амбіцією екс-тренера збірної. А крісло у Будинку футболу – лише інструмент. Чи хтось думав, що резиденту Великобританії цікаво порпатися у болоті українського футболу? Але найбільше мене дивує у цій ситуації, що без Шевченка самого Шевченка вже "оженили". Він же сам ніде досі публічно не виявляв бажання боротися за посаду, про це наввипередки трублять лише ЗМІ. Можливо, варто би вже було відреагувати на чутки-плітки?

Бо навіть у приватному спілкуванні Шева ухиляється від цієї теми. За моєю інформацією, на початку минулого тижня він мав з президентом УЄФА телефонну розмову. Не надто приємну для себе. Александер Чеферін проінформував амбітного чиновника-початківця – якщо у Будинок футболу його "заведуть" в обхід закону, то двері до Виконкому УЄФА для нього назавжди зачинені. Шевченко намагався прикритися іменем Володимира Зеленського. Мовляв, це глава держави штовхає йти на вибори. На це у відповідь почув, що краще від такої витівки відмовитися, аби не заплямувати своє легендарне ім‘я.

P.S. До слова, в Офісі Президента цими вихідними якраз була нагода перевірити менеджерські здібності Шевченка. Йому доручили полетіти в Катар і домовитися, аби перед фіналом ЧС показали відеозвернення Зеленського. Як ми вже розуміємо, ця місія була провалена", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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