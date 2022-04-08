Бывший тренер и игрок сборной Украины Андрей Шевченко не может погасить ярость после очередного военного преступления россиян.

"Я никогда не забуду и никогда не прощу. Настоящий геноцид Украинского народа. Российские войска разрушают наши города, отнимают жизнь невинных Украинцев.

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Сегодня ракеты ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где Украинцы мирно ждали эвакуации в безопасные районы. Могут ли они называть себя "людьми"? Мир должен действовать сейчас и остановить эту ужасную войну, которая длится уже 6 недель... ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ СЕЙЧАС!" – написал Шевченко в соцсетях.

Добавим, что уже подтверждено 50 смертей в результате удара, еще десятки человек госпитализированы с тяжелыми ранениями.

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