Шевченко показал миру смерти украинцев от удара россиян по вокзалу Краматорска – эмоциональное обращение легенды
Бывший тренер и игрок сборной Украины Андрей Шевченко не может погасить ярость после очередного военного преступления россиян.
"Я никогда не забуду и никогда не прощу. Настоящий геноцид Украинского народа. Российские войска разрушают наши города, отнимают жизнь невинных Украинцев.
Жены Шевченко и Зинченко объединили свои усилия для помощи Украине
Сегодня ракеты ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где Украинцы мирно ждали эвакуации в безопасные районы. Могут ли они называть себя "людьми"? Мир должен действовать сейчас и остановить эту ужасную войну, которая длится уже 6 недель... ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ СЕЙЧАС!" – написал Шевченко в соцсетях.
Добавим, что уже подтверждено 50 смертей в результате удара, еще десятки человек госпитализированы с тяжелыми ранениями.
Россия напала на Украину: важное решение по Динамо, возвращение Де Дзерби и предсказание от Пятова (LIVE)