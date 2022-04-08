Колишній тренер і гравець збірної України Андрій Шевченко не може стримати лють після чергового воєнного злочину росіян.

"Я ніколи не забуду і ніколи не пробачу. Справжній геноцид Українського народу. Російські війська руйнують наші міста, відбирають життя невинних Українців.

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Сьогодні ракети вдарили по залізничному вокзалу у Краматорську, де Українці мирно чекали на евакуацію до безпечних районів. Чи можуть вони, називати себе "людьми"? Світ має діяти зараз і зупинити цю жахливу війну, яка триває вже 6 тижнів поспіль… ЗУПИНИТИ ВІЙНУ ЗАРАЗ!" – написав Шевченко в соцмережах.

Додамо, що вже підтверджено 50 смертей внаслідок удару, ще десятки людей госпіталізовані з важкими пораненнями.

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