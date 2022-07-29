К сожалению, далеко не все в Украине продолжают борьбу с российскими захватчиками.

Россияне продолжают поносить все, до чего дотянется их отвратительные захватнические руки. В этот раз они создали клуб Фрегат в Херсоне на базе местного Кристалла, о чем сообщили в своем Telegram-канале.

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Главным тренером так называемого нового клуба станет Сергей Шевченко, умудрившийся с 2014 года поработать с Таврией-ВСК в оккупированном Крыму, российском Сахалине, Таврией-Симферополь, Кристаллом и Николаевом в Украине.

Интересно, что у самого Шевченко очень неопределенная позиция относительно войны россиян против Украины. В частности, специалист ранее позировал с флагами УПА и Украины с надписью Севастополь.

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