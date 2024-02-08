"Я был рад снова встретиться с Андреем Шевченко, на этот раз после его избрания президентом Украинской ассоциации футбола. Как игрок, Шевченко вдохновил нацию, и как президент УАФ, убежден, он сделает то же самое.

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В последнее время украинский футбол сохранил впечатляющую динамику во время тяжелого периода, и благодаря своей энергии президент Шевченко придаст футболу в своей стране дополнительный толчок. Мы здесь, чтобы поддержать их непрерывный рост на поле и вне его", – написал президент ФИФА Джанни Инфантино на своей странице в Instagram.

"На встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином обсудили вопросы ближайших шагов нового руководства УАФ и недопущения возвращения российских команд к международным соревнованиям", – сообщил Шевченко в Facebook.

Напомним, новый президент УАФ сейчас находится в Париже на конгрессе УЕФА - это мероприятие стало для него первым в новой ипостаси.

Шевченко принял участие в конгрессе УЕФА – обладатель "Золотого мяча" дебютировал на посту президента УАФ