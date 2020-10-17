Андрей Шевченко во время выступлений за Милан / Фото из открытых источников

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне миланского дерби поддержал "россонери" перед поединком с Интером в 4-м туре Серии А.

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Легендарный экс-форвард Милана выложил на своей странице в социальной сети Instagram фото в форме итальянского клуба и написал: "Безусловная страсть. Удачи!".

Напомним, Шевченко выступал за Милан с 1999-го по 2006 и с 2008-го по 2009-й гг.

Поединок Интер – Милан состоится сегодня, 17-го октября, в 19:00.

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