Шевченко поддержал Милан перед битвой с Интером
Украинский экс-форвард Милана Андрей Шевченко продолжает оставаться верным болельщиком своего бывшего клуба.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне миланского дерби поддержал "россонери" перед поединком с Интером в 4-м туре Серии А.
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Легендарный экс-форвард Милана выложил на своей странице в социальной сети Instagram фото в форме итальянского клуба и написал: "Безусловная страсть. Удачи!".
Напомним, Шевченко выступал за Милан с 1999-го по 2006 и с 2008-го по 2009-й гг.
Поединок Интер – Милан состоится сегодня, 17-го октября, в 19:00.
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