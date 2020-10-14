"Тогда некоторые ночи использовались для того, чтобы немного расслабиться и снять напряжение, но ночь для профессиональных спортсменов якобы создана для отдыха. Например, Мальдини был одним из моих ближайших партнеров, мы ходили на дискотеки, но без алкоголя и курения.

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Некоторые же перегибали с выпивкой и сигаретами, и когда они просыпались утром и приходили на тренировку, то явно были не в идеальной форме. Не спрашивайте у меня имен. Могу выделить только двух. Никола Берти (экс-хавбек Интера и сборной Италии – прим. Футбол 24) – у него были замечательные вечеринки. Я также помню ночь во Франции с Кристофом Дюгарри, который был королем развлечений на французской Ривьере", – приводит слова Костакурты Football Italia.

Напомним, защитник несколько лет выступал в составе "россонери" вместе с Андреем Шевченко. Легенда Милана 7 раз становился чемпионом Италии и 5 раз побеждал в Лиге чемпионов.

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