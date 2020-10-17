Андрій Шевченко під час виступів за Мілан / Фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні міланського дербі підтримав "россонері" перед поєдинком з Інтером у 4-му турі Серії А.

Дискотеки, цигарки і тренування з похмілля – екс-одноклубник Шевченка пригадав божевільні вечірки та двох головних гуляк

Легендарний екс-форвард Мілана виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram фото у формі італійського клубу і написав: "Безумовна пристрасть. Успіхів!".

Нагадаємо, Шевченко виступав за Мілан з 1999-го по 2006-й роки і з 2008-го по 2009-й роки.

Поєдинок Інтер – Мілан відбудеться сьогодні, 17-го жовтня, о 19:00.

Лунін як дилема Зідана, останній іспит Ювентуса перед Динамо, дербі Ліверпуля та Мілана: топ-матчі вікенду