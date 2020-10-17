Шевченко підтримав Мілан перед битвою з Інтером
Український екс-форвард Мілана Андрій Шевченко продовжує залишатися вірним уболівальником свого колишнього клубу.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні міланського дербі підтримав "россонері" перед поєдинком з Інтером у 4-му турі Серії А.
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Легендарний екс-форвард Мілана виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram фото у формі італійського клубу і написав: "Безумовна пристрасть. Успіхів!".
Нагадаємо, Шевченко виступав за Мілан з 1999-го по 2006-й роки і з 2008-го по 2009-й роки.
Поєдинок Інтер – Мілан відбудеться сьогодні, 17-го жовтня, о 19:00.
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