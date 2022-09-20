Экс-форвард и бывший наставник сборной Украины в благодарность Левандовски за активную поддержку нашей страны подарил нападающему капитанскую повязку в цветах украинского флага, сообщает журналист Томаш Влодарчик.

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Шевченко также попросил Роберта выходить на матчи ЧМ-2022, который состоится в Катаре именно с этой повязкой. Таким образом, поляк сможет продолжить напоминать о войне в Украине на широкую общественность.

Напомним, что сборная Украины, к сожалению, не смогла получить путевку на Мундиаль, уступив Уэльсу (0:1) в решающем поединке.

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