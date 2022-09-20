"Истерика россиян по поводу главного тренера Национальной сборной Украины Александра Петракова не стоит ни малейшего внимания, потому что их несуразную жалобу УЕФА уже давно рассмотрел. Конечно, никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ за честь оплатить.

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Так что бесполезно рашисты пытаются сейчас, накануне важного матча украинской сборной, отвлечь нас от подготовки к игре. Все максимально сосредоточены именно на этом и готовятся поддерживать наших ребят.

P.S. В то же время россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, России не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования! Евро-2024 пройдет без страны-агрессора!" – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) решил пожаловаться в УЕФА на Петракова. Оккупантам не понравились высказывания украинского специалиста по поводу захватчиков.

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