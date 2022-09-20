Екс-форвард та колишній наставник збірної України на знак подяки Лєвандовскі за активну підтримку нашої країни подарував форварду капітанську пов'язку в кольорах українського прапора, повідомляє журналіст Томаш Влодарчик.

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Шевченко також попросив Роберта виходити на матчі ЧС-2022, який відбудеться в Катарі, саме з цією пов'язкою. Таким чином, поляк зможе продовжити нагадувати про війну в Україні на широкий загал.

Нагадаємо, що збірна України, на жаль, не змогла здобути путівку на Мундіаль, поступившись Уельсу (0:1) у вирішальному поєдинку.

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