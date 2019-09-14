Шевченко: Переход в Челси не был ошибкой

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил свой переход в Челси летом 2006 года.

"Был ли переход в Челси ошибкой? Ни в коем случае. Не собираюсь даже эту тему обсуждать. Я не ворошу прошлое. Понимаете, это нормальный жизненный процесс. Все как должно было происходить, так и произошло", – цитирует Шевченко vesti.ua.

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Нынешний наставник сборной Украины перебрался в Челси летом 2006 года за 43 млн фунтов, но не смог оправдать уплаченную за него сумму, находясь преимущественно за спиной Дидье Дрогба.

Сборная Украины в последних матчах разгромила Литву (3:0) в рамках отбора Евро-2020, а также феерично отыгралась в товарищеском поединке против Нигерии (2:2).

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