Золоті 90-ті: Гвардіола, кривава бійня у Сараєво, f*ck off від Баджо і ще 27 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Луїш Фігу – легенда Реала і суперечлива постать в історії Барселони. Проте не всі знають, що першим клубом португальського віртуоза був лісабонський Спортінг (1989-1995).

2. Тренування Манчестер Юнайтед у 1995-му. Компанію Бекхему, Шмейхелю, Кантона, Кіну та іншим зіркам склав 26-річний етнічний українець Андрій Канчельскіс (другий праворуч).

3. На початку 90-х Вейн Руні був звичайним школярем – одним із сотень тисяч. Проте років через десять любов до футболу прославить його на увесь світ.

4. Чемпіонат світу-1994. Лише Ромаріо врятував збірну Бразилії від поразки шведам (1:1).

5. Луї ван Гал епохи успішного тренерства в Аяксі (1991-97 роки).

6. Едгар Давідс, одна з головних зірок тієї команди, переїхав у Мілан, де упродовж 1996-97 років так і не зумів стати безальтернативним гравцем основного складу "россонері".

7. Іван Саморано і Хосе Луїс Чілаверт – лідери збірних Чилі та Парагваю 90-х.

8. У сезоні 1996/97 Атлетік з Більбао став проміжною станцією на шляху Біксанта Лізаразю із Бордо у Баварію.

9. Ефектний сейв Серхіо Гойкоечеа у матчі Аргентина – Румунія (1:1) на ЧС-1990.

10. Оскандалившись у Реалі та Барселоні, Бернд "Білокурий Ангел" Шустер зустрів початок 90-х у мадридському Атлетіко. А вже у наступному десятилітті йому довірять очолити донецький Шахтар.

"Упав на коліна посеред площі і, ридаючи, благав про прощення". Зрадники Барселони

11. Травень 1994-го. Збірна Франції перед спарингом із Японією (4:1). Стоять: Лама, Англома, Десайї, Блан, Ле Гуен, Ді Меко. Присіли: Джоркаєфф, Папен, Дешам, Жинола, Кантона.

12. Головний тренер Ньюкасла Кевін Кіган презентує новачка команди – Фаустіно Аспрілью, колумбійського екс-форварда Парми. У 1996-му цей трансфер коштував "сорокам" 6,7 млн фунтів.

13. Рік 1993-й, розпал Боснійської війни. Дітвора, попри небезпеку, грає у футбол на вулицях Сараєво.

14. У відбірковому циклі Євро-2000 збірна Іспанії з Раулем Гонсалесом та Хосепом Гвардіолою сенсаційно програла Кіпру (2:3), щоб у наступних семи матчах взяти максимальну кількість очок (21) і посісти першу сходинку.

15. Чемпіонат Іспанії 1990/91. Останній сезон у тренерській кар'єрі видатного Альфредо Ді Стефано. Бомбардир Уго Санчес забив "лише" 19 голів, а Реал фінішував третім.

16. Юні та голодні до перемог голландці Денніс Бергкамп і Марк Овермарс на ЧС-1994. Нідерланди зупиняться у чвертьфіналі...

17. Ліверпульська стінка проти майстрів штрафних ударів із Шеффілд Уенсдей.

18. Папараці спіймали Роберто Баджо за порушенням режиму. Реакція зірки була блискавичною.

19. Клод Макелеле у грі за Сельту кінця 90-х. Із Віго француз переїде прямісінько в Реал, а потім проведе чимало успішних сезонів у Челсі та ПСЖ.

20. Маріо Загалло, головний тренер збірної Бразилії, готовий зацілувати Роналдо. "Зубастик" тягнув свою команду до фіналу (4 голи), але у вирішальному матчі ЧС-1998 таки "здувся".

21. Грізний тандем "гармашів" – Денніс Бергкамп та Іан Райт – на Хайбері (1995 рік).

22. Атрибути Кубка світу-1998 у Франції. Для кого з вас цей Мундіаль був першим у житті? Зізнавайтеся у коментарях :)

23. Божевільний Марсело Б'єлса біля керма аргентинського Велес Сарсфілд. Він привів цю команду до чемпіонського титулу Клаусури-1998.

24. Франческо Тотті, Доменіко Морфео, Енріко К'єза – три флагмани Скуадри Адзурри.

25. Рене Ігіта – один із найкрутіших голкіперів-бомбардирів в історії футболу. А "удар скорпіона" у виконанні цього колумбійця – просто вау!

26. Крістіан Вієрі лише на сезончик зазирнув в Атлетіко. Цього вистачило, щоб стати найкращим снайпером Прімери 1997/98 (24 голи).

27. Перший сезон Френка Лемпарда у дорослому футболі – легінь понюхав пороху у складі Суонсі (1995/96).

28. Після фантастичного старту кар'єри в Аяксі Кларенс Зеєдорф затримався у Сампдорії лише на один сезон (1995/96). Далі ж був трансфер у Реал...

29. Бебето – суперфорвард Депортіво 1992-96 років. Лише у чемпіонаті Іспанії бразилець наколотив 86 голів!

30. Ні, ви не спите, і вам це не сниться. "Юні орли" Олександр Пономарьов та Михайло Поплавський виводять збірну зірок шоубізу на поле НСК Олімпійський (1997 рік).

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