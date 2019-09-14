Динамо – Шахтер или Милан – Ювентус: Шевченко выбрал приоритетный матч для просмотра

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какой поединок выбрал бы для просмотра и объяснил свой выбор.

"Однозначно – матч чемпионата Украины. Я же тренер национальной сборной, а в этом матче большая концентрация игроков моей команды. Я же должен знать, в какой игровой кондиции находится игрок.

"Я не натурализую игроков для сборной Украины", – Шевченко

Если матчи будут идти параллельно, естественно, выберу игру с участием лидеров украинского футбола. А игру Милана и Ювентуса всегда успею посмотреть в записи", – цитирует Шевченко vesti.ua.

Во время международной паузы сборная Украины разгромила Литву (3:0) в матче отбора Евро-2020, а также осуществила феерический камбэк в спарринге против Нигерии (2:2).

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