toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДРИЯ - СК ДНЕПР-1

Динамо – Шахтер или Милан – Ювентус: Шевченко выбрал приоритетный матч для просмотра

14:45 105 Читати українською
Динамо – Шахтер или Милан – Ювентус: Шевченко выбрал приоритетный матч для просмотра
Андрей Шевченко / УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какой поединок выбрал бы для просмотра и объяснил свой выбор.

"Однозначно – матч чемпионата Украины. Я же тренер национальной сборной, а в этом матче большая концентрация игроков моей команды. Я же должен знать, в какой игровой кондиции находится игрок.

"Я не натурализую игроков для сборной Украины", – Шевченко

Если матчи будут идти параллельно, естественно, выберу игру с участием лидеров украинского футбола. А игру Милана и Ювентуса всегда успею посмотреть в записи", – цитирует Шевченко vesti.ua.

Во время международной паузы сборная Украины разгромила Литву (3:0) в матче отбора Евро-2020, а также осуществила феерический камбэк в спарринге против Нигерии (2:2).

"Пеп зробив з нього українського Зідана за 2 роки": Зінченко перевершив усіх з Ман Сіті та видав шоу проти Нігерії

blog_ava
Золоті 90-ті: Гвардіола, кривава бійня у Сараєво, f*ck off від Баджо і ще 27 фото "старої школи"
12:00
317
Теги
Шахтер Шахтер Милан Милан Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина Украина Динамо Киев Динамо Киев Ювентус Ювентус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
24
мин
Фиорентина
16:00
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук