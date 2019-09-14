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Шевченко: Перехід у Челсі не був помилкою

16:05 141 Читать на русском
Шевченко: Перехід у Челсі не був помилкою
Андрій Шевченко / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пригадав свій перехід у Челсі влітку 2006 року.

"Чи був перехід у Челсі помилкою? Ні в якому разі. Не збираюся навіть цю тему обговорювати. Я не чіпаю минуле. Розумієте, це нормальний життєвий процес. Все як мало б статись, так і сталося", – цитує Шевченка vesti.ua.

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Нинішній наставник збірної України перебрався у Челсі влітку 2006 року за 43 млн фунтів, але не зміг виправдати сплаченої за нього суми, перебуваючи переважно за спиною Дідьє Дрогба.

Збірна України в останніх матчах розгромила Литву (3:0) у рамках відбору Євро-2020, а також феєрично відігралась у товариському поєдинку проти Нігерії (2:2).

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