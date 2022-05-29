Легенда украинского футбола Андрей Шевченко рассказал о результатах, которых смогла достичь платформа United24, амбассадором которой он стал.

"Первые 35 транспортных аппаратов ИВЛ, на которые вы помогли собрать средства, уже прибывают в заведения экстренной медицинской помощи! Это более 26 миллионов гривен и тысячи спасенных жизней. Новое оборудование получат центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях Украины.

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Спасибо всем, кто поддерживает UNITED24! Как посол платформы, которую инициировал Президент Украины Владимир Зеленский, я считаю нужным сосредоточиться именно на направлении Медицинской помощи. Завтра, 29 мая, состоится важный целевой сбор. В Берлине во время телемарафона Save Ukraine – #StopWar мы собираем на хирургические рентген-аппараты C-арки, которые помогают выявлять осколочные ранения. Присоединяйтесь уже сейчас. Делайте медицинский донат на u24.gov.ua", – отметил Шевченко в своем Instagram.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Шевченко активно работает на информационном фронте, призывая мир поддерживать Украину и помогать ей, а также жертвует деньги. Теперь Андрей Николаевич приобщился к инициативе Президента Украины Владимира Зеленского UNITED 24 – площадке для сбора благотворительных пожертвований в поддержку нашей Родины.

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