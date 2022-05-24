Шевченко наконец-то встретился с мамой и сестрой, которых не впустили в Великобританию
Украинский специалист Андрей Шевченко поделился радостным известием со своими поклонниками.
"Наконец-то встретились с семьей. Мама с сестрой месяц с начала войны оставались в Киеве. И затем преодолели долгий и сложный путь в Италию (потому что в Британию не пускали с собаками, а их у нас две).
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Счастлив их обнять. Верим, что очень скоро соберемся дома в родном Киеве", – написал Шевченко в Instagram, добавив фото с родней.
Напомним, недавно Андрей по просьбе Владимира Зеленского стал первым послом платформы United24 – площадки для сбора благотворительных пожертвований в поддержку нашей Родины. Накануне украинец принял участие в благотворительном матче.
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