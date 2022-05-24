"Наконец-то встретились с семьей. Мама с сестрой месяц с начала войны оставались в Киеве. И затем преодолели долгий и сложный путь в Италию (потому что в Британию не пускали с собаками, а их у нас две).

"У меня до сих пор есть контракт с Дженоа": Шевченко не знает, когда вернется к тренерской работе

Счастлив их обнять. Верим, что очень скоро соберемся дома в родном Киеве", – написал Шевченко в Instagram , добавив фото с родней.

Напомним, недавно Андрей по просьбе Владимира Зеленского стал первым послом платформы United24 – площадки для сбора благотворительных пожертвований в поддержку нашей Родины. Накануне украинец принял участие в благотворительном матче.