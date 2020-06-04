Милевский объяснил, почему не приезжает в лагерь сборной Украины

Бывший нападающий "сине-желтых" Артем Милевский признался, что останавливает его от появления в национальной сборной.

"У вас там такой режим... Если бы меня увидел Андрей Шевченко, то сразу бы подумал, что я вас посажу в такси и заберу в "ночную смену". Я знаю его.

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Сразу бы у вас была серьезная проверка. Я поэтому особо и не подъезжаю. У вас же там сейчас все "профики", ничего алкогольного даже не нюхаете. Можно и просто пообщаться, но я не люблю таких вещей, чтобы потом на меня лишний раз смотрел кто-то, мол, что-то не так. Не хочу, чтобы потом были разговоры и проблемы. На Евро подъеду, там и увидимся", – сказал Милевский в эфире YouTube-канала "Миля".

Напомним, последний матч в футболке "сине-желтых" Артем провел в октябре 2012 года, сыграв против Молдовы (0:0). Всего на счету форварда 50 поединков за сборную Украины.

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