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Шевченко залишиться тренером збірної України, новий контракт підпишуть у неділю, – ЗМІ

19:50 223 Читать на русском
Шевченко залишиться тренером збірної України, новий контракт підпишуть у неділю, – ЗМІ
Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

Наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко продовжить співпрацю з національною командою.

Уже цієї неділі, 7 червня, Андрій Шевченко підпише новий контракт з Українською асоціацією футболу, повідомляє видання Sport.ua.

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Пролонгування договору відбудеться на Конгресі УАФ, що проходитиме у Львові. Наставник збірної України поставить підпис під угодою на 2,5 року – до завершення чемпіонату світу у Катарі.

Нагадаємо, чинний контракт Шевченка закінчується у липні 2020 року – він був підписаний до завершення Євро-2020, який через пандемію COVID-19 було перенесено на 2021 рік.

До слова, чемпіонат світу 2022 року у Катарі має пройти з 21 листопада по 18 грудня.

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Теги
Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна Україна УАФ
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