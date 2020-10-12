Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал причину, из-за которой не воспользовался возможностью заменить игроков, которые не смогли попасть в расположение команды.

"По сути, ситуация не позволяет нам довызвать игроков. Точнее ситуация позволяет, но я не вижу людей, которые готовы сейчас конкурировать с нынешним составом. Те молодые футболисты, которые в будущем могут побороться за место в сборной, уже вызваны.

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Конечно потеря такого игрока как Малиновский, особенно в сложившейся ситуации – это очень болезненно. Но ситуация и я буду готовить команду с теми игроками, которые есть", – рассказал Шевченко в интервью Великому футболу.

Напомним, сборная Украины не досчиталась до 12 игроков из-за травм и вспышки коронавируса в Шахтере. Правда, чуть позже в расположение национальной команды смогли приехать Марлос, Виктор Коваленко и Валерий Бондарь.

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