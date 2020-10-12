Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав причину, через яку не скористався можливістю замінити гравців, які не змогли потрапити до розташування команди.

"По суті, ситуація не дозволяє нам довикликати гравців. Точніше ситуація дозволяє, але я не бачу людей, які готові зараз конкурувати з нинішнім складом. Ті молоді футболісти, які в майбутньому можуть поборотися за місце в збірній, вже викликані.

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Звичайно втрата такого гравця як Маліновський, особливо в ситуації, що склалася – це дуже болісно. Але є ситуація і я буду готувати команду з тими гравцями, які є", – розповів Шевченко в інтерв'ю Великому футболу.

Нагадаємо, збірна України не дорахувалась аж 12 гравців через травми та спалах коронавірусу в Шахтарі. Щоправда, трохи пізніше до розташування національної команди змогли приїхати Марлос, Віктор Коваленко та Валерій Бондар.

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