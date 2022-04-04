"Был сделан опрос. Более 100 тысяч семей готовы принять украинских беженцев. Единственная проблема в Великобритании – это оформление документов. Потому что Великобритания вышла из Европейского Союза, а там это намного проще.

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И, конечно, то, что делают сегодня страны Европейского Союза, особенно наши соседи в лице поляков, румын, а также венгров, итальянцев, немцев, австрийцев, нам очень помогает. Польша, конечно, играет огромную роль в этом. В Великобритании, чтобы все оформить, нужно подготовить ряд документов и подождать. Поэтому я со своей стороны уже заполнил эти документы, я пригласил две семьи, скорее всего, завтра или послезавтра буду приглашать третью.

Есть ли возможность разместить у себя 2-3 семьи? Да, я подал документы, что на данный момент готов принять у себя две семьи, потому что у меня две гостевые комнаты, и по площади я могу это сделать. Я подаю документы, они рассматривают мои возможности и будут определяться, какие семьи мне отправлять", – рассказал Шевченко в интервью Украинской правде.

Напомним, с начала российского вторжения легенда использует любые публичные площадки для помощи Родине – митинг в Лондоне, выступление на итальянском телевидении, интервью разным международным СМИ.

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