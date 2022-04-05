"Ми зараз готуємо з мером Мілана програму прийому дітей у Мілані, їх розміщення. Це стосуватиметься всіх категорій – дітей з батьками, з мамою чи без неї.

Шевченко готовий прийняти кілька родин біженців у себе вдома у Лондоні

І водночас це вже має бути певна допомога і з боку шкіл. І ця вся програма готується, і її буде представлено наступного тижня.

Це в Мілані, але я постійно на зв’язку з послом і з консулом. Також цим займаються і в Римі, і у Вероні, і у Бергамо. Я знаю, що Руслан Маліновський разом із дружиною дуже багато робить. Сьогодні весь світ об’єднався довкола цієї проблеми – кожен намагається і робить усе, щоб допомогти", – розповів Шевченко в інтерв'ю "Українській правді".

Нагадаємо, з початку російського вторгнення екс-тренер збірної України використовує будь-які публічні майданчики для допомоги Батьківщині – мітинг у Лондоні, виступ на італійському телебаченні, інтерв'ю різним міжнародним ЗМІ.

Росія напала на Україну: Єзерський захищав Київ, Степаненко з Динамо, Суркіс проти "кабінетного чемпіонства" (LIVE)